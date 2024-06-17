Müjde Uzman, iki sezon canlandırdığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılmıştı.



Alev karakterini canlandıran oyuncu, tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylemişti.

Denize baktığı anı paylaşan Uzman, "Çözdüm, her şey çok basit; denize doğru..." dedi.



Oyuncu, "İçi dışı nihayet eşitlenmiş doğal ortamında bir MJ" yazdı.

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