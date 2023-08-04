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Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklikler seyirciyi şok edecek!

Kızılcık Şerbeti'nde değişiklikler seyirciyi şok edecek!

Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklikler seyirciyi şok edecek!

Bu sezonun da flaş dizisi olmaya aday Kızılcık Şerbeti'nde yeni bir aşk doğacak gibi. Bu durum bakalım izleyici nezninde nasıl bir karşılık bulacak. Nursema'nın hayatına hem zengin, hem entel, hem de muhafazakar, Erdoğan (Kayra Şenocak) giriyor.

Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklikler seyirciyi şok edecek!
O bütün sezon bizleri bağlayan ve büyük emekler sonucu sonucu evliliğe giden Umut - Nursema birlikteliği bitecek mi? Dedim ya izleyici yeni sezonda şahit oldukları karşısında hop oturup, hop kalkacak gibi. Bu arada Alev eski aşkı Rüzgar (Yiğit Kirazcı) ile karşılaşsa da kalbinden 'Apo'yu atması mümkün olmayacak. Abdullah Bey ile Alev yeni sezonda sürpriz yapabilir. (Sina Koloğlu)

Kızılcık Şerbeti'ndeki değişiklikler seyirciyi şok edecek!

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