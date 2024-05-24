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'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

Müjde Uzman geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve tükendiğini belirtmişti.

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!
Kızılcık Şerbeti dizisinde makyöz olarak çalışan Esra Okumuş Şahin,

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

Instagram hikayesinden bir video yayımladı ve tükendim ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Uzman'ı ti'ye aldığı söylenmişti.

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!
Yaşanan bu olay sonrası yapımcı Faruk Turgut, "Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözünün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!
Uzman ise, "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir.

'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs. derken birbirimizi kırmayalım boşuna" dedi. Yapım şirketi, Okumuş'un iş akdini sonlandırdığını açıkladı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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