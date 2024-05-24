'Kızılcık Şerbeti'nde makyözün paylaşımı sonrası Müjde Uzman ve yapımcı Faruk Turgut'tan flaş açıklama geldi!

Müjde Uzman geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmış ve tükendiğini belirtmişti.



Kızılcık Şerbeti dizisinde makyöz olarak çalışan Esra Okumuş Şahin,

Instagram hikayesinden bir video yayımladı ve tükendim ifadelerini kullandı. Bu paylaşım Uzman'ı ti'ye aldığı söylenmişti.



Yaşanan bu olay sonrası yapımcı Faruk Turgut, "Oyuncumuz Müjde Uzman'ın paylaşımı sonrası set makyözünün yaptığı paylaşım hoş olmamıştır. Gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.



Uzman ise, "Esra'cığımın dalga geçmek gibi bir durumu yok, kelimeler, hisler, yalnızca bana ait değiller. Günlerdir böyle hissettiğini benimle paylaşan yüzlerce kişinin mesajını okuyorum. Esra da hissedebilir.

Paylaşabilir. Lütfen sakin olalım, sorun yok, iyilik güzellik, empati vs. derken birbirimizi kırmayalım boşuna" dedi. Yapım şirketi, Okumuş'un iş akdini sonlandırdığını açıkladı.

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