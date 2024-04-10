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'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu

'Kızılcık Şerbeti' dizisine dahil olan Kaan Taşaner, sevgilisi Seray Dura ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.

  'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu

Dizi hakkında konuşan oyuncu, "Acayip mutluyuz. İnanılmaz ve tatlı bir ekip. Uzun zamandır bir aradalar, giderek ustalaşmışlar ve kavramışlar. Dahil oldum ve onlar da kabul ettiler. Uzun süreli olmasını dilerim" dedi.

  'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu

Taşaner, "Daha önce diziyi takip ediyor muydunuz?" sorusuna, "2-3 bölüm izledim. Ondan sonra sürekli takip ettim desem yalan olur. Kendi bölümümü izledim, değerlendirdik, üzerine konuştuk" yanıtını verdi.

  'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosuna dahil olan Kaan Taşaner, rolü hakkında ilk kez konuştu

Bayramda plan yapmadıklarını belirten Taşaner, "Hanım ne derse o. Zaten sete ara verdik 2-3 sonra yeniden başlayacağız. Aileleri ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

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