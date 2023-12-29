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'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor! İşte detaylar...

'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’ne bu hafta süper star Ajda Pekkan konuk oluyor!

 'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi “Kızılcık Şerbeti”nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne süper star Ajda Pekkan konuk oluyor.

 'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

Dizinin büyük merakla beklenen yeni bölümünde; Rüzgar’ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl kutlaması ekrana geliyor. Ajda Pekkan’ın sahne alacağı geceye Rüzgar’ın davetiyle Pembe ve ailesi de katılıyor.

 'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

Kıvılcım’ın, Ertuğrul’la birlikte katılacağı davete Ömer’in gelmesiyle yaşanacaklar bu akşam yayınlanacak bölümle ortaya çıkacak.

 'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak,

'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!
Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

 'Kızılcık Şerbeti' dizisi Ajda Pekkan ile yeni yıla giriyor!

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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