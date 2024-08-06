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Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti! İşte detaylar...

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!

 

Kıvılcım Ural, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
Saçını pembe yapmasına şarkıcı, "Yakında iki festival var, o yüzden yaptım. Yenikapı ve Kilyos'ta olacak festivaller. Bodrum-İstanbul arasındayım. Konserler olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
Ural, "Bodrum'da pahalı lahmacunu yediniz mi?" sorusuna, "Bir gün pizza yemek yemeye gittik. Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" yanıtını verdi.

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
Çılgın Sayısal Loto'da Kırşehir'de bir kişinin 460 milyon 913 bin 735 TL kazanmasına şarkıcı, "Bana çıksa şu an köpekleri kurtarırım. Barınaklar yaparım. Keşke konforlu barınak olsa da mutlu olabilseler.

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
Bence ikramiyeyi beklemeden bizim yapabileceğimiz şeyler var. Bizim sokakta sokak köpeklerini kafede sahipleri sahipleniyor" açıklamasını yaptı.

 Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!

Instagram'a erişim engeli getirilmesine Ural, "Geçen gün festivale gidiyordum. Uçaktan indim, yas ilan edildiği için konser iptal oldu. Instagram'dan duyurmak istedim ama o da gitmiş. Geçici bir şeydir bu.

Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!
Hepimizin elinde bir medya var. Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim bireysel paylaşımımız dışında, markalar ve haber siteleri kullanıyor. Bu artık bağımlılıktan öte aslında gerekli bir şey. Geçim kapısı. Bir konser olduğunda oradan duyuruyorum. Sokakta afiş olmuyor. Dizi olduğu zaman oradan duyuruyorlar" şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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