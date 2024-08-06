 Kıvılcım Ural Bodrum'daki pizza fiyatını görünce yemeden mekanı terk etti!

Kıvılcım Ural, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.



Saçını pembe yapmasına şarkıcı, "Yakında iki festival var, o yüzden yaptım. Yenikapı ve Kilyos'ta olacak festivaller. Bodrum-İstanbul arasındayım. Konserler olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.



Ural, "Bodrum'da pahalı lahmacunu yediniz mi?" sorusuna, "Bir gün pizza yemek yemeye gittik. Bir pizza bin TL'ydi. Herkesi kaldırdım, yemedik" yanıtını verdi.



Çılgın Sayısal Loto'da Kırşehir'de bir kişinin 460 milyon 913 bin 735 TL kazanmasına şarkıcı, "Bana çıksa şu an köpekleri kurtarırım. Barınaklar yaparım. Keşke konforlu barınak olsa da mutlu olabilseler.



Bence ikramiyeyi beklemeden bizim yapabileceğimiz şeyler var. Bizim sokakta sokak köpeklerini kafede sahipleri sahipleniyor" açıklamasını yaptı.

Instagram'a erişim engeli getirilmesine Ural, "Geçen gün festivale gidiyordum. Uçaktan indim, yas ilan edildiği için konser iptal oldu. Instagram'dan duyurmak istedim ama o da gitmiş. Geçici bir şeydir bu.



Hepimizin elinde bir medya var. Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim bireysel paylaşımımız dışında, markalar ve haber siteleri kullanıyor. Bu artık bağımlılıktan öte aslında gerekli bir şey. Geçim kapısı. Bir konser olduğunda oradan duyuruyorum. Sokakta afiş olmuyor. Dizi olduğu zaman oradan duyuruyorlar" şeklinde konuştu.

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