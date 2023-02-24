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Kıvanç Tatlıtuğ Ve Serenay Sarıkaya’yı Buluşturan ‘Aile' Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı Aile dizisinin yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. İşte dizinin yeni yayın tarihi…

Kıvanç Tatlıtuğ Ve Serenay Sarıkaya’yı Buluşturan ‘Aile&#039; Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Aile dizisi sezonun en çok merak edilen işi… Ay Yapım imzalı dizinin 14 Şubat olarak planlanan yayın tarihi deprem nedeniyle ertelenmişti. Yeni tarih merak konusuydu. İşte o tarih belli oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ Ve Serenay Sarıkaya’yı Buluşturan ‘Aile&#039; Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Gazteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yeni bir değişiklik olmazsa “Aile” 7 Mart Salı günü seyirciyle buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ Ve Serenay Sarıkaya’yı Buluşturan ‘Aile&#039; Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
 

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