Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oyunu kullandı

Türkiye'de bugün milyonlarca insan 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Vatandaşlarla birlikte kamuoyunun tanıdığı ünlü simalar da oylarını kullandı. Sinema ve dizi oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ da oyunu eşi modacı Başak Dizer ile birlikte İstanbul'da kullandı.

Beş yıl boyunca görev yapacak olan 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem milletvekillerinin seçimi için oy verme işlemi sürüyor. Oy verme işleminin bitmesine bir saatten az bir süre kaldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun oyunu kullandığı Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk semtinde bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda, sinema ve dizi oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ da oy kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, oyunu kullanmak için eşi modacı Başak Dizdar ile birlikte Nejat Sabuncu İlkokulu'na geldi. Sırada beklerken vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren ünlü oyuncu, daha sonra kabine girip oyunu kullandı. Oy zarfını sandığa atan Tatlıtuğ, görevlilerin uyarı üzerine kabinde bıraktığı mührü getirerek teslim etti.

Genç kızların sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ, oy kullandığı okuldan ayrılırken de yine vatandaşların isteğini kırmayarak, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. (HABER: EDDA SÖNMEZ- KAMERA: GAYE ŞEYMA CAN - ANKA HABER AJANSI)

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