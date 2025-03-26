 Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı gündem oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu, bir protestocuyla polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı anları,



"İşte bu" notuyla Instagram'dan paylaştı.

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