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Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı gündem oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı gündem oldu! İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı gündem oldu!

Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

 Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı gündem oldu!

Oyuncu, bir protestocuyla polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı anları,

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı gündem oldu!
"İşte bu" notuyla Instagram'dan paylaştı.

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