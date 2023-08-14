  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

Bodrum'da tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, Yalıkavak'ta jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. Ünlü oyuncunun denizdeki keyifli anları objektiflere yansıdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

 

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdüren ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum tatili sürüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

Denize giren Tatlıtuğ, jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde keyifli anlar yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

39 yaşındaki Tatlıtuğ'un o anları objektiflere böyle yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

1990’ların beste fabrikası
  Magazin

1990’ların beste fabrikası

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili ve mayolu pozlar
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili ve mayolu pozlar

Boris Becker sevgilisiyle İstanbul’da
  Cemiyet

Boris Becker sevgilisiyle İstanbul’da

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!
  Magazin

Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu! Sosyal medya ikiye bölündü!

Buray’dan “Olmuşum Leyla”
  Magazin

Buray’dan “Olmuşum Leyla”

Ünlü oyuncu Nik Xhelilaj Emanet dizisinin yeni başrol oyuncusu
  Magazin

Ünlü oyuncu Nik Xhelilaj Emanet dizisinin yeni başrol oyuncusu