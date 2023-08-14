Kıvanç Tatlıtuğ'un jetsurf hüneri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başak Dizer ile mutlu evliliğini sürdüren ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Bodrum tatili sürüyor.

Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

Denize giren Tatlıtuğ, jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. Kıvanç Tatlıtuğ, sörf tahtasının üzerinde keyifli anlar yaşadı.

39 yaşındaki Tatlıtuğ'un o anları objektiflere böyle yansıdı.

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