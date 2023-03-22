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Kıvanç Tatlıtuğ'u Hiç Böyle Görmediniz

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa’nın ilk resmi fragmanını ve görsellerini paylaştı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, imajıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ&#039;u Hiç Böyle Görmediniz

Netflix, yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa’nın ilk resmi fragmanını ve görsellerini paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ&#039;u Hiç Böyle Görmediniz

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak filmin oyuncu kadrosunda Gürgen Öz, Müge Bayramoğlu, Onur Gürçay gibi isimler yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ&#039;u Hiç Böyle Görmediniz

Prömiyerini 42. İstanbul Film Festivali kapsamında 15 Nisan’da gerçekleştirecek olan Boğa Boğa, aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışacak.

Kıvanç Tatlıtuğ&#039;u Hiç Böyle Görmediniz

BOĞA BOĞA HAKKINDA:
İstanbullu bir çift olan Yalın ve Beyza, Assos’ta bir köye taşınır. Yeni bir hayata başlamak üzere buraya gelmişlerdir. Ancak ilk günden itibaren köylüler Yalın’a olumsuz ve tehditkâr biçimde yaklaşır.

Kıvanç Tatlıtuğ&#039;u Hiç Böyle Görmediniz

Çok geçmeden bu tepkilerin şiddeti hızla yükselir ve bir gün Yalın, bir gencin saldırısına uğrar. Bu saldırıyla birlikte Yalın’ın gerçekte kim olduğu ortaya çıkacak ve köy halkıyla arasında gizli bir savaş başlayacaktır.
Kıvanç Tatlıtuğ&#039;u Hiç Böyle Görmediniz

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