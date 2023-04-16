Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in yer aldığı, Onur Saylak ve Hakan Günday imzalı Netflix filmi Boğa Boğa, 42. İstanbul Film Festivali kapsamında prömiyerini gerçekleştirdi.

Netflix’in yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa Atlas Sineması’nda prömiyer yaptı.



42. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen geceye filmin yaratıcıları Onur Saylak ve Hakan Günday başta olmak üzere, tüm ekibi ve oyuncuları katıldı.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak film aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışıyor. Modacı Başak Dizer'le evli olan Tatlıtuğ, bir yaşındaki oğlu Kurt Efe ile ilgili konuştu.



Oyuncu, "Çok enteresan bir tecrübe oldu. Bu rolü oynadığım için çok mutluyum. Keşif süreci, beraber kafa yormak, kafa patlatmak... Sette olağanın da çok üstünde serbest olabiliyor olmanın konforı da vardı. Onun yansıdığını düşünüyorum. Onur’a bir kez daha teşekkür ediyorum bu konforu sağladığı için… Söyleyeceklerim bu kadar… Ayrıca son olarak şunu söylemek istiyorum; bugün oğlumun birinci yaş günü ve onu kutladıktan sonra buraya geldim. Bir de İstanbul Film Festivali’nde filmimiz gösterime girdi. Çifte mutluluk yaşıyorum ben… Harbi çok mutluyum bugün..."

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