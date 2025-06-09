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Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile scooter keyfi yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile scooter keyfi yaptı. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile scooter keyfi yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile scooter keyfi yaptı. Başak Dizer, o anları Instagram'dan paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile scooter keyfi yaptı
Trakya'da olan Başak Dizer o anları, "Sabah sporumuz, ben yayan" notunu düştü.

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