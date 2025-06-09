Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile scooter keyfi yaptı. Başak Dizer, o anları Instagram'dan paylaştı.



Trakya'da olan Başak Dizer o anları, "Sabah sporumuz, ben yayan" notunu düştü.

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