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Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı

'Aile' dizisinde oynayan Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı
Oyuncu, kareyi Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile fotoğrafını paylaştı

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