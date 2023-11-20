Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrolünü oynadığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin yapılacak galasındaki o detay dikkat çekti!

Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrolünü oynadığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galası 22 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Gala, Karaköy'de bir otelde yapılacak.



Organizasyonun yapılacağı otelde ise 27 Ekim'de doğan Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum gününü kutladığı yer olması ise dikkat çekti.



Başak Dizer'in o günlerde sık sık oteli etiketlemesi bazı kullanıcılar tarafından, "Acaba doğum gününü bedavaya mı getirdiler?" yorumu yapılmıştı.



Doğum gününden sonra Tatlıtuğ'un merakla beklenen filmi 'İstanbul'un İçin Son Çağrı'nın galasının da Karaköy'deki aynı otelde olması kafaları karıştırdı.

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