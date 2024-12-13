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Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile kamera karşısına geçti

Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, Molfix’in marka yüzü olarak anlaşmasını yeniledi. Ünlü çift, Molfix’in yenilikçi ürünlerinin yer aldığı keyifli reklam filmiyle önümüzdeki dönemde de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile kamera karşısına geçti

“Anne kucağı gibi rahat” mottosuyla yola çıkan Molfix, Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti ile 2023 yılında başladığı iş birliğine, Tatlıtuğ çiftinin başrolde yer aldığı tüm Türkiye’nin beğenerek izlediği reklam filmleri 2025 yılında da devam edecek. 

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ile kamera karşısına geçti

Başak ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin yer aldığı, çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlanan yeni reklam filmi çok yakında izleyicilerle buluşacak.

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