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Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Jean’in efsaneleri Mavi ve Kıvanç Tatlıtuğ, yeni Sonbahar Kış 24 sezonunda vazgeçilmez denim trendlerini en cool versiyonuyla moda sahnesine taşıyor. Zamansız stil anlayışıyla öne çıkan Kıvanç ve Mavi işbirliği, modada her dönem yeri olan görünümler sunuyor. 

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Koleksiyonda yer alan ve sezonun trendlerinden olan «Trucker Jacket», klasik denim on denim görünümünün vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. Oversize basic parçalarla tamamlanan bu görünüm, modern dünyanın enerjik ve zamansız ruhunu yansıtıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Rahatlığı ve özgürlüğü arayanlar için tasarlanan loose jean’ler, günlük tarzına modern ve keskin bir dokunuş katmak isteyenler için tapered jean’ler, sade bir şıklığı tercih edenler içinse straight jean’ler bu sezonun dikkat çeken görünümleri arasında yer alıyor. Jean pantolonlarda Mavi’nin sunduğu üst düzey kalite ve yüksek performans hem dayanıklılık hem de konfor arayanlar için sezonun en güçlü tercihleri arasında.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan reklam pozları

Denimin zamansızlığını ve özgürlüğünü vurgulayan bu koleksiyon, her anı stil sahibi yaşamak isteyenler için Mavi mağazalarında ve mavi.com’da satışta.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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