Kıvanç Tatlıtuğ, meşaleler eşliğinde kutlama yaptığı görüntülerin “seçim sonucu kutlaması” olarak yorumlanması üzerine açıklama yaptı.



Tatlıtuğ,"27 Mayıs Cumartesi günü, Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın” ifadesini kullandı.



Tatlıtuğ'un meşale yaktığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

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