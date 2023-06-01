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Kıvanç Tatlıtuğ’dan meşale açıklaması geldi

Meşale yaktığı görüntüler nedeniyle seçim kutladığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'dan flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ’dan meşale açıklaması geldi

Kıvanç Tatlıtuğ, meşaleler eşliğinde kutlama yaptığı görüntülerin “seçim sonucu kutlaması” olarak yorumlanması üzerine açıklama yaptı.

 Kıvanç Tatlıtuğ’dan meşale açıklaması geldi
Tatlıtuğ,"27 Mayıs Cumartesi günü, Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın” ifadesini kullandı.Kıvanç Tatlıtuğ’dan meşale açıklaması geldi


Tatlıtuğ'un meşale yaktığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan meşale açıklaması geldi

 

 

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