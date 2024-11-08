  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'a buluştu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı
Ünlü isimler, ızgara yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı
Tatlıtuğ, o anları Instagram'dan paylaştı.

 

 Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptıKıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptıKıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptıKıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptıKıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptıKıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Umut Evirgen ve Nail Gönenli, Lüleburgaz'da ızgara yaptı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aşkın Nur Yengi'den yeni şarkı!
  Magazin

Aşkın Nur Yengi'den yeni şarkı!

Pantene Altın Kelebek'in oylaması başladı!
  Magazin

Pantene Altın Kelebek'in oylaması başladı!

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti marka yüzü oldu
  Magazin

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti marka yüzü oldu

Hera müstakbel eltisi Beren Saat hakkında itiraflarda bulundu!
  Magazin

Hera müstakbel eltisi Beren Saat hakkında itiraflarda bulundu!

Nazım Torbaoğlu: "Kendimi SPK'ya ihbar ediyorum!"
  Gündem

Nazım Torbaoğlu: "Kendimi SPK'ya ihbar ediyorum!"

Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor
  Magazin

Ünlü çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor