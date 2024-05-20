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Kıvanç Kasabalı Babalar Günü’nde “Her Adımda Birlikte” diyor

Anneler Günü’nde oyuncu Sedef Avcı ile reklam kampanyasını hayata geçiren Skechers, Babalar Günü’nde ise Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldi. Skechers, 'Her Adımda Birlikte' diyerek daima dinamik ve özgür hisseden babalar için hazırladığı koleksiyonları ile kutlamaların en özel anlarına eşlik ediyor. 

Kıvanç Kasabalı Babalar Günü’nde “Her Adımda Birlikte” diyor

Babalar Günü için hayata geçirdiği “Her Adımda Birlikte” kampanyasıyla birçok farklı hediye seçeneğine ev sahipliği yapan Skechers, bu yıl babaların özgün ve yaratıcı görünümlerinden aldığı ilhamla hayatın her anında birlikte olmanın değerini Kıvanç Kasabalı ile kutluyor.  

Kıvanç Kasabalı Babalar Günü’nde “Her Adımda Birlikte” diyor

 Ayakkabı ve spor giyim modelleriyle her yaştan aile üyesinin hayatı daha konforlu yaşamasını sağlayan Skechers, oyuncu Sedef Avcı ile Anneler Günü için hazırladığı reklam kampanyasının ardından yine oyuncunun eşi Kıvanç Kasabalı ile bu vizyonunu devam ettiriyor ve aile olmanın temsil ettiği birlikteliğe, ailenin çocuklarının hayatlarındaki önemine dikkat çekiyor. Babalar Günü’ne ait özel hatıraları yıllarca anımsatacak sembollere dönüştürerek unutulmayacak hediye seçenekleri sunuyor.

Kıvanç Kasabalı Babalar Günü’nde “Her Adımda Birlikte” diyor

Skechers Türkiye Pazarlama Direktörü Caner Uluğ, “Skechers olarak, Babalar Günü'nde ve sonrasında birlikteliği kutlayan bu hikâyemizde, aile markası kimliğimizi yansıtarak Kıvanç Kasabalı ile bir araya geldik ve başarılı bir kampanyaya imza attık. Kıvanç Kasabalı’nın gerçek, özgür ve samimi baba portresi, markamızın değerleriyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Bu kampanya, Anneler Günü'nde Sedef Avcı ile başlattığımız sıcak ve enerjik kampanyamızın devamı niteliğinde. İki kampanyamız da Skechers’ın hayata konfor katan yönünü ve aile samimiyetini sıcak bir dille yansıtıyor. Skechers olarak, her adımda birlikteliği ve aile değerlerini öne çıkararak markamızın bu önemli günlerdeki samimi duruşunu pekiştirdiğimize inanıyoruz.” dedi. Skechers, Babalar Günü’nü birlikte atacakları konforlu adımlarla daha anlamlı hale getirmek ve unutamayacakları hediyeler sunmak isteyenleri, birbirinden farklı ayakkabı ve spor giyim modellerini keşfetmeye davet ediyor.

 

 

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