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Kış tatili için geri sayım başladı

Turizm sektörüne ilk adımını 2020 yaz sezonunda atan Duja Hotels, Bodrum ve Didim’in ardından dördüncü oteli olan Duja Chalet ile misafirlerine benzersiz bir kış tatili yaşatmaya hazırlanıyor.

Kış tatili için geri sayım başladı

Geçtiğimiz kış sezonunda trend belirleyen etkinlikler ile Sarıkamışı kış turizminin gözde destinasyonu olma yolunda çok büyük katkıları olan Duja Chalet bu yılda yine bölgede pek çok etkinlik ile fark yaratmaya hazırlanıyor.

Kış tatili için geri sayım başladı

 

 

Sadece Alpler'de bulunan kristal kar kalitesine sahip, Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Kars Sarıkamış'ta hizmet verecek olan Duja Chalet, 19 Aralık 2024 tarihinde misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Üstün hizmet anlayışı ile destinasyon olarak Sarıkamış’ı da ön plana çıkaracak olan Duja Chalet, 144 odası, kapalı yüzme havuzu, 500 kişilik toplantı salonu ve çocuk kulübü ile hizmet veriyor. 

Kış tatili için geri sayım başladı

Grubun Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay “Markamızın doğduğu günden bu güne kadar geçen kısa sürede, her sene yeni bir oteli müjdelemekten grubum adına gurur duyduğumu belirtmek isterim.  Ben ve ekibim yıllarca deneyimlediğimiz, başarı ile sürdürdüğümüz kayak otelciliği tecrübemizi, Duja markasının gücü ile birleştirerek bölgeye yüksek kalite ve beraberinde keyifli bir rekabet getirdiğimize inanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Sarıkamış Rallisi başta olmak üzere pek çok etkinlik ile bölgede fark yarattık. Bu yılda yine bölgeyi ön plana çıkartacak etkinlikler ile destinasyon pazarlamasına katkılarımız devam edecek. Yakın bir zaman içerisinde yine farklı bölgelerde gerçekleşecek yeni yatırımlarımız ile, daha da büyüyerek Türkiye’nin dört bir yanında sektöre yön vermeye  devam edeceğiz. Değerli Duja Hotels misafirlerine bu dönem başlayan erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

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