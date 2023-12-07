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Kış aylarında bakım rutininizi Bio-Oil ile taçlandırın

Soğuk kış günleri kuruluk, hassasiyet, tahriş gibi cilt sorunlarını da beraberinde getiriyor. Cildi hassaslaştıran dış etmenlerden cildinizi korumanıza yardımcı bitkisel içerikli Bio-Oil ile tanışın.

Kış aylarında bakım rutininizi Bio-Oil ile taçlandırın

Kış aylarında cildimizde sıkça görülen sorunların başında kuruluk ve hassasiyet geliyor. Bunun en büyük nedeni ise cildin soğuk havaya adapte olmakta sıkıntı yaşaması… Buna bir de rüzgar, ani ısı değişimleri, evlerdeki ısıtıcılar, az su tüketimi gibi etkenler eklenince cildin zarar görmesi kaçınılmaz oluyor. Nem kaybı ve hassasiyet cildin kolayca tahriş olmasının, hatta erken yaşlanma belirtilerinin de nedeni… İşte bu nedenle kışın cilde düzenli bakım yapmak ve nemlendirmeyi ihmal etmemek gerekiyor. 

Kış aylarında bakım rutininizi Bio-Oil ile taçlandırın

Ciltte oluşan kuruluğu ve leke görünümünü azaltmaya yardımcı olan Bio-Oil, hafif yapısıyla cilt tarafından hızlıca emiliyor ve böylece yağlı his bırakmıyor. Papatya, biberiye, lavanta ve kalendula yağlarının yanı sıra içerdiği A ve E vitamini ve özel bir etken madde olan PurCellin Oil™ ile cildinizi parlak bir görünüme kavuşturuyor.  

Günde iki kez kullanılması önerilen Bio-Oil, yüzde kullanımının haricinde karın, gögüs, bel, kalça, bacak gibi vücut bölgelerine rahatlıkla uygulanabiliyor.  

Bio-Oil, kış aylarında cildinizin nem dengesini korurken aynı zamanda pürürsüz bir görünüm de sağlıyor.

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