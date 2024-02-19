 'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı

'Kirli Sepeti' dizisinde Hayriye karakterini canlandıran Ceren Moray, fotoğraf paylaştı.



Oyuncunun, bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

Zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, dört kare yayınladı.

Moray, "Yokluk postu geldi" dedi.



Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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