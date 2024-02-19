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'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı

'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı. İşte detaylar...

'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı

'Kirli Sepeti' dizisinde Hayriye karakterini canlandıran Ceren Moray, fotoğraf paylaştı.

'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı
Oyuncunun, bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

 'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı

Zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu, dört kare yayınladı.

 'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı

Moray, "Yokluk postu geldi" dedi.

'Kirli Sepeti'nin Hayriye'si Ceren Moray bir deri bir kemik kaldı
Oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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