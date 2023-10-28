Kıraç’tan iki marş birden

Yaptığı marşlarla milyonların beğenisi kazanan Kıraç, hem Sedat Kunduracı tarafından yazıp bestelenen hem de kendi yazıp bestelediği iki marşı da sevenleriyle buluşturdu.

Her iki marşın da yayınlanır yayınlanmaz binlerce kez dinlenmesi üzerine müzikseverler tarafından “Kıraç kendisi ile yarışıyor” yorumları yapıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.