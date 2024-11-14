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SnobMagazin.com

Kilo verme sürecinde önemli ipuçları

Egepol Hastanesi Uzman Diyetisyeni Cansu Kahraman, kilo takibinin en doğru şekilde yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında ipuçları paylaştı.

Kilo verme sürecinde önemli ipuçları

Düzenli kilo takibinin, sağlıklı bir şekilde kilo verme veya kilo kontrolü sürecinde önemli olduğunu belirten Uzm. Dyt. Kahraman, tartılmak için en doğru zamanın sabah aç karnına olduğunu söyledi. 

Kilo verme sürecinde önemli ipuçları

Gün içine kilonun dalgalı bir şekilde değiştiğini dile getiren Kahraman, “Gün içende kilomuzu etkileyen birçok neden vardır. kadınlarda adet dönemlerinde ödemden dolayı artıyor. Spor sonrası kasların şişliğinden dolayı kilomuz tartıda fazla çıkabiliyor. Fazla karbonhidrat yönünden zengin gıdalarla beslenirseniz de vücuttaki su tutulumundan dolayı kilo fazla çıkıyor. O nedenle en doğru kilo ölçümü haftada 1 kez sabah aç karnına, 1 gün öncesinden ağır spor yapılmadan yapılan ölçümdür. Günlük olarak tartılmak gereksiz stres yaratabilir. Bu durum da kilo verme motivasyonunuzu negatif yönde etkileyebilir” diye konuştu. 

Kilo verme sürecinde önemli ipuçları

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM HAZIRLANIYOR 

Aynı tartıyı kullanmanın ve tartılma işlemini aynı koşullarda gerçekleştirmenin, daha tutarlı sonuç vereceğini de vurgulayan Uzm. Dyt. Cansu Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tartı sonuçlarına fazla odaklanmadan, genel sağlık ve vücut kompozisyonu gibi diğer önemli faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Sadece kiloya odaklanmak bu süreçte yanıltıcı olabilir. Kas kütlesi artışı gibi pozitif değişimlerin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Herkesin vücut yapısı, yağ ve kas oranı farklıdır. Çok sık düşük kaloride diyet yapmak, sürekli kilo alıp vermek, kişiye uygun olmayan kilo verme diyetlerini bilinçsizce yapmak da metabolizmayı yavaşlatır ve kilo verimini zorlaştırır. Kilo verme veya kilo kontrolü sürecinde uzman diyetisyen tarafından kişiye özel olarak hazırlanan bir programın takip edilmesi daha sağlıklı ve etkili şekilde kilo vermenizi sağlayacaktır”

 

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