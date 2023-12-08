  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kiehl’s mucizesini yeni yılda evinizde yaşayın

Görsel sanatçılar Icinori tarafından tasarlanan sınırlı sayıdaki yılbaşı koleksiyonu ile yılın en büyülü zamanını Kiehl’s ile yaşayın.

Kiehl’s mucizesini yeni yılda evinizde yaşayın

Kiehl's, sanat, moda ve yayıncılık alanlarında özel tasarımlar üreten sanatçı ikilisi Icinori ile iş birliği yaparak sınırlı sayıda özel bir yeni yıl koleksiyonu sunuyor. Özel tasarımlar, yılın en ışıltılı dönemi için yaratılan heyecan verici, cömert ve neşeli bir ruhu yansıtan Kiehl’s evreninden ilham alıyor. Bu özel koleksiyon, Kiehl’sın en sevilen cilt bakım ürünlerinden oluşuyor. 

Kiehl’s mucizesini yeni yılda evinizde yaşayın

Bu yıl Kiehl’s, yeni yıl için yılın en büyülü zamanını evinize getirmeye davet ediyor. Icinori, Kiehl’sın Jeff Koons, Mickey, KAWS, Kenny Scharf, Peter Max, Jeremyville, Kate Moross ve Janine Rewell gibi dünyanın en önde gelen ve tanınmış sanatçılarıyla iş birliği yapma geleneğine katılıyor.  

Super Multi-Corrective Cream

Yaşlanma karşıtı nemlendirici

Kiehl’sın güvenilir çoklu etkili nemlendiricisi, şimdi eğlenceli tasarımıyla raflarda! Bu eşsiz formül, ciltte yaşlanma görünümünün yedi belirtisini azaltmaya ve önlemeye yardımcı oluyor.

Kiehl’s mucizesini yeni yılda evinizde yaşayın

Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

Beyaz kil maskesi

Kiehl’sın bu en sevilen ve kitlelerce onaylanan ikonik formülü, içindeki Amazon beyaz kili ile cildi kir ve toksinlerden arındırarak, gözenek görünümünü gözle görülür oranda küçültüyor.

 

Ultra Facial Cream 

Günlük nemlendirici

Kiehl’sın bir numaralı nemlendiricisi*, tüm cilt tipleri için 24 saat süren nemlendirme sağlıyor.** Skualan içeren ve en soğuk hava koşullarında bile etkili formülü ile bu tatil sezonunda size sağlıklı görünen bir cilt hediye ediyor.

Kiehl’s mucizesini yeni yılda evinizde yaşayın

Calendula Herbal-Extract Alcohol-Free Toner  

Alkolsüz tonik

Kiehl’sın ikonik toniği, ismini şişenin içerisinde tek tek elle yerleştirilen kadife çiçeği yapraklarından alıyor. Tüm cilt tiplerine uygun formülü, cildi nazikçe arındırırken son derece rahatlatan ve dengeleyen bir bakım sunuyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gökhan Türkmen'den yeni tarz
  Magazin

Gökhan Türkmen'den yeni tarz

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi
  Gündem

Deprem döneminde toplanan bağışlar nedeniyle tartışma konusu olan AHBAP Derneği'nin denetimi tamamlandı! Haluk Levent'ten açıklama geldi

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti
  Magazin

Burak Özçivit oğlu Karan ile eğlence merkezine gitti

Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu
  Magazin

Burak Satıbol, rol aldığı 'Sadık Ahmet' filmi hakkında konuştu

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!
  Magazin

Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla şok etti!

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!
  Magazin

Didem Kınalı'dan şok itiraf! Mobinge uğradığını açıkladı!