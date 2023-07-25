Kıbrıs'ta moda şov

Modacı Azra Polat, “Bende ilk defilemde Türkiye’nin en iyi modelleri ile çalıştığım için çok mutluyum. Kıyafetler günlük yaşamda giyilebilecek spor tarzı kıyafetler. Çok şık ve rahat. Kıyafetlerin ilham kaynağı İstanbul” diye konuştu.

Özge Ulusoy, “Azra’nın ilk defilesi olmasına rağmen tasarımlarını çok beğendim. O yüzden podyumda koleksiyonunu en iyi şekilde taşıyacağıma inanıyorum. İnşallah Azra’ ya uğurlu gelirim” dedi Demet Şener ise “ülkemizin Azra Polat gibi genç modacılara ihtiyacı var. Ben Azra’nın başarılı bir modacı olacağına inanıyorum. Polat, benim yaptığım defilerin gelirinin bir kısmı Ataşehir ve Kadıköy hayvan barınaklarına da yardım olarak gidecek.” İfadelerini kullandı.

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