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Kıbrıs’ta İmparator rüzgarı

Müzik dünyasının duayeni İbrahim Tatlıses, kurban bayramının ikinci gününde Kıbrıs’ta bulunan Cratos Premium Otel’de sevenleriyle buluştu.

Kıbrıs’ta İmparator rüzgarı

Bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla sevenlerini doyasıya eğlendiren usta sanatçı en sevilen eserlerini hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. ‘Tamam Aşkım’ ‘Mavi Mavi’ ‘Allah Allah’ gibi eserlerle hayranlarına kurtlarını döktüren Tatlıses, ‘Aramam’ ‘Sarhoş’ ‘Haydi Söyle’ gibi şarkılarıyla da Kıbrıs’ta duygusal rüzgarlar estirdi. Bayram coşkusuna yaraşır oyun havalarıyla sahnesini renklendiren imparator Kıbrıslı hayranlarıyla hem hasret giderdi hem de unutulmaz bir geceye imzasını attı.

Kıbrıs’ta İmparator rüzgarı

KIBRIS’TA İBRAHİM TATLISES’E BÜYÜK İLGİ!

Konser biletlerinin günler öncesinden tükendiği gecede İbrahim Tatlıses sevgisi adeta sınır tanımadı. Bu çok özel geceye yalnızca Kıbrıslı hayranları değil, İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden gelen hayranlarının da ilgisi çok büyük oldu. Mekanın hınca hınç dolduğu gecede imparator 2,5 saate yakın sahne alarak kendisini izlemeye gelenleri yine müzik ve eğlenceye doyurdu.

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