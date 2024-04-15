Kıbrıs’ta Buray ile bayram coşkusu

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Buray, “Hepinizin Bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlara” diyerek konser alanını dolduran sevenlerinin bayramını kutladı.

Muhteşem performansıyla müzikseverlere unutamayacakları bir bayram coşkusu yaşatan Buray, bitmek bilmeyen enerjisiyle de büyük alkış aldı. Yoğun bir konser temposu içerisinde olan Buray, yaz konserlerinde Türkiye'yi karış karış gezmeye devam edecek. Türkiye’de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Buray, bir yandan da fırsat buldukça dünyayı gezmeyi de ihmal etmiyor.

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