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Kıbrıs’ta Buray ile bayram coşkusu

Besteleriyle ve söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Buray, bayramın üçüncü gününde Kıbrıs Elexus Hotel’de sahne aldı.

Kıbrıs’ta Buray ile bayram coşkusu

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Buray, “Hepinizin Bayramı kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu nice bayramlara” diyerek konser alanını dolduran sevenlerinin bayramını kutladı.

Kıbrıs’ta Buray ile bayram coşkusu

Muhteşem performansıyla müzikseverlere unutamayacakları bir bayram coşkusu yaşatan Buray, bitmek bilmeyen enerjisiyle de büyük alkış aldı. Yoğun bir  konser temposu içerisinde olan Buray, yaz konserlerinde Türkiye'yi karış karış gezmeye devam edecek. Türkiye’de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Buray, bir yandan da fırsat buldukça dünyayı gezmeyi de ihmal etmiyor.

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