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Kibir’le yıllar sonra yeniden!

Hande Yener’in listeleri altüst eden efsane şarkısı “Kibir” bu kez Çağın Kulaçoğlu ve Toprak Barış’ın yepyeni düzenlemesiyle yaz ateşini harlayacak.

Kibir’le yıllar sonra yeniden!

Söz ve müziği duayen sanatçı Sezen Aksu’ya ait olan “Kibir” Hande Yener’in eşsiz yorumuyla ilk kez 2007 yılında görücüye çıkmıştı. Yayınlandığı ilk andan günümüze kadar, en sevilen pop müzik şarkıları arasında zirveyi kimselere kaptırmayan “Kibir” bu kez Çağın Kulaçoğlu ve Toprak Barış’ın yeni remix düzenlemesiyle listeleri bir kez daha sallamaya geliyor.

Kibir’le yıllar sonra yeniden!

Annesi Hande Yener’in izinden giderek müzik dünyasında birbirinden başarılı çalışmalara imzasını atan Çağın Kulaçoğlu, prodüktör Barış Toprak ile güçlerini birleştirdi ve merakla beklenen "Kibir"i yazın en keyifli eşlikçisi olarak listelere ateşledi! Şarkının yeni düzenlemesinin mix masteringi ise Furkan Kara'ya ait. 

“Kibir” 21 Haziran’da tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

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