Kibariye ve Tekir’den yaz bombası

Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye, yeni neslin dikkat çeken sanatçılarından Tekir ile bir araya geldi! İkilinin birlikte seslendirdiği Bak Nasıl Çatlatacam, yaz sezonunun en iddialı projelerinden biri olarak Tekir’in yeni albümü Romanesada dinleyiciyle buluşuyor. Söz, müzik ve düzenlemesi Tekir’e ait olan bu dinamik parça, hem sound’u hem de enerjisiyle dikkat çekiyor. Bak Nasıl Çatlatacam, Kibariye’nin sahici yorumuyla birleşince ortaya nesiller arası müzikal bir patlama çıkıyor.

4 Temmuz’da ONErpm Türkiye dağıtımı ile yayınlanan Romanesa isimli albümde toplam 8 parça yer alıyor. Her zaman olduğu gibi mix & mastering aşamalarında imzasını atan isim, Tekir’in yakın dostu ve alanında uzman bir müzik prodüktörü olan Buğra Kunt. Albümdeki düzenlemelerin tamamında ise sanatçının kendi imzası bulunuyor.

Kibariye’den Dijital Sürpriz: YouTube’a Gümbür Gümbür Dönüyor!

Bak Nasıl Çatlatacam, yalnızca albümün en enerjik parçalarından biri olmakla kalmıyor; aynı zamanda Kibariye’nin 2025 yazında dijital dünyaya güçlü bir dönüşünü de simgeliyor. Usta sanatçı, bu şarkıyla birlikte resmi YouTube kanalını yeniden hayata geçirerek sevenleriyle daha yakın ve daha etkileşimli bir iletişim kurmayı hedefliyor. Kibariye, yıllara meydan okuyan sesiyle artık ekranlarda daha sık yer alacak!

Tekir, bu yolculukta yaratıcı ve manevi desteğiyle yanında olan Ahu Özışık ve tüm albüm ekibine özel teşekkürlerini iletirken, Romanesa için şu sözleri söylüyor: “Her şeyinizi kaybedin ama neşenizi asla. Umarım bu kıvrak ritmler bu yaz size heyecan ve mutluluk verir. Romanesa canesa, peace"

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