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Kibariye’den hit parçası “Lafı Mı Olur”a remix sürprizi

Ünlü sanatçı Kibariye, müzik listelerini alt üst eden şarkısı “Lafı Mı Olur” parçasının remixini dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kibariye’den hit parçası “Lafı Mı Olur”a remix sürprizi

Kibariye’nin ilk olarak 1993 yılında seslendirdiği şarkı yıllar sonra tekrar viral oldu ve sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı. Çok mutlu olduğunu ve şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyleyen Kibariye, sevenlerine parçanın remix versiyonuyla sürpriz yaptı. 

Kibariye’den hit parçası “Lafı Mı Olur”a remix sürprizi

Sözü ve müziği Eda Özülkü-Metin Özülkü’ye ait olan parçanın remix hali için Kibariye, Efe Can ile çalıştı. Amirali’nin klip yönetmenliğinde kameraların karşısına geçen ünlü sanatçı, müzik severleri yerine oturtmayacak.

Kibariye’nin yeni teklisi “Lafı Mı Olur” 10 Kasım’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

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