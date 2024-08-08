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Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı! İtşe detaylar...

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  

Influencer ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, önceki gece Bodrum Club Catamaran'da sahne aldı.

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  
Sosyal medya fenomeni şarkılarıyla tatilcilere büyük coşku yaşattı.

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  
Tarzıyla dikkat çeken Durmaz'a sahnede dansçıları da eşlik etti.

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  
Hareketli parçalarıyla eğlenceyi ikiye katlayan Durmaz,

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  
Catamaran'daki misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  

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