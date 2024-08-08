Kerimcan Durmaz coşkuyu ikiye katladı!  

Influencer ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, önceki gece Bodrum Club Catamaran'da sahne aldı.



Sosyal medya fenomeni şarkılarıyla tatilcilere büyük coşku yaşattı.



Tarzıyla dikkat çeken Durmaz'a sahnede dansçıları da eşlik etti.



Hareketli parçalarıyla eğlenceyi ikiye katlayan Durmaz,



Catamaran'daki misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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