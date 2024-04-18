Kerim Tekin'in doğum gününde Tayfun Duygulu'dan yürekleri burkan paylaşım

Kerim Tekin ile hafızalara kazınan "Kar Beyazdır" şarkısının sözlerini yazan Tayfun Duygulu, geçmişe dönüp birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşarak, "Hatırlıyor musun? Önce benim, sonra senin doğum gününü kutluyorduk. Aramızda sadece 10 gün vardı... Şimdi ise tam 26 yıldır yalnız başıma kutluyorum ve seni çok özlüyorum, güzel ruhlum. Doyamadım can dostum, iyi ki doğdun. Hep var olacaksın” notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Ayrıca Kerim Tekin'e ithafen yazdığı şarkıyı seslendiren ünlü sanatçı, bu duygusal paylaşımıyla hayranlarını derinden etkiledi.

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