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Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış?

Ünlü şarkıcı Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış? İşte detaylar...

Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış?

Şarkıcı Keremcem, mesleğinden kazandığı ilk parayla Bodrum’dan ev aldığını söyledi.

 Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış?


Esra Sönmezer’in YouTube kanalında yayınlanan ‘Pembe Pijama Karavanda’ programının bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Keremcem oldu. Eğlenceli anların yaşandığı programda sorulara içtenlikle cevap veren Keremcem, keyifli bir sohbete imza attı.

 Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış?

Esra Sönmezer’in sorularını yanıtlayan Keremcem, “Kazandığın ilk parayla ne aldın?” sorusuna “Bodrum’dan bir ev aldım” yanıtını verdi.

 Keremcem, kazandığı ilk parayla bakın ne almış?

Aslen Muğla Milaslı olduğunu belirten Keremcem, “Kazandığım ilk parayla Bodrum’da bir ev aldım. O zamanlar alınıyordu. Ben ilk çıktığımda devamlı koşuşturuyordum. O dizeden o dizeye, o konserden o konsere. Tabii ki İlk kaşemde almadım. Kazandığım paralarla aldım. Ortakent Bitez’de evim.Ben zaten Milas doğumluyum. 20 senedir Bodrum’da yaşıyoruz, ailem orada. Onun için Bodrum benim için bir tatil beldesi değil” diye konuştu.

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