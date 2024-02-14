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Keremcem kariyerinin 20. senesinde hayranlarına sürpriz yaptı

20 yıl sonra yaşanan kavuşma ânı. Birbirinden doğan iki şarkının yeniden buluşması. Şarkı yapmaya birlikte başladığı Yunus Adak ile, ilk bu haliyle yaptıkları şarkıyı, başka eklemelerle, "Nerelere Gideyim" ve "Kadife Kelepçe" isminde 2 ayrı şarkı halinde sunmuştu 2004'te çıkan ilk albümünde Keremcem. 

Keremcem kariyerinin 20. senesinde hayranlarına sürpriz yaptı

Müzikal kariyerinin 20. Senesinde kendi deyimiyle bu hasreti bitiriyor ve 2024'ün 14 Şubatında, dinleyicisine sevgililer günü hediyesi olarak, bu şarkıyı ilk yapıldığı haliyle sunuyor. Düzenlemesini, yakın arkadaşı ve kendisi gibi kariyer yolculuğunda müziğin yanına oyunculuğu da ekleyen Bertan Asllani'nin yaptığı şarkı, eski duygusallığını bugün, güncel tınılarla ifade ediyor.

Keremcem kariyerinin 20. senesinde hayranlarına sürpriz yaptı

Söz: Keremcem - Yunus Adak Müzik: Yunus Adak - Keremcem Düzenleme: Bertan Asllani Mix-Mastering: Özgür Yurtoğlu Fotoğraf: Fethi Karaduman Klip: Yapım : Bumm Agency DIR: Atakan Tarımcı DOP: Alperen İyibilenler

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