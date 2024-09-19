Keremcem'den 'Ormanın Bilge Adamı' performansı

Yapımcılığını Satre Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu, proje tasarım ve senaryosunu ise Emrah Ertaş’a ait olan Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin sevilen oyuncu Keremcem, filmde "Ormanın Bilge Adamı" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

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