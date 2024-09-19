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Keremcem'den 'Ormanın Bilge Adamı' performansı

Keremcem, yeni filminde "Ormanın Bilge Adamı" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Keremcem'den 'Ormanın Bilge Adamı' performansı

Yapımcılığını Satre Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu, proje tasarım ve senaryosunu ise Emrah Ertaş’a ait olan Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı filminin sevilen oyuncu Keremcem, filmde "Ormanın Bilge Adamı" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

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