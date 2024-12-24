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Keremcem'den film gibi bir dönem klibi

Keremcem'in 11 yıl sonra yayımladığı 6. stüdyo albümü "6"nın üçüncü video klibi  "Bizi Unutma" şarkısına çekildi. 

Keremcem'den film gibi bir dönem klibi

İran'ın en sevilen besteci ve şarkıcılarından Mohsen Yeganeh'in "Behet Ghol Midam" şarkısına, Keremcem, yazdığı Türkçe sözler ve kadife sesiyle yeniden hayat veriyor.

Keremcem'den film gibi bir dönem klibi

Düzenlemesi Alper Erinç tarafından yapılan şarkının klibi bir reenkarnasyon hikayesini anlatıyor. Video klipte Keremcem'e son zamanlarda yıldızı giderek yükselen yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel eşlik ederken tüm styling'i de Sena Seçen hazırladı.

Keremcem'den film gibi bir dönem klibi

Yönetmenliğini Amerikalı Türk yönetmen Can Kâtipzâde ve Özge Mine Kâtipzâde'nin ve görüntü yönetmenliğini Can Katipzâde'nin yaptığı klibin hikayesi Keremcem'in fotoğrafçı dedesi Halit Tezer'in, vefatından hemen önce Keremcem'e yaşadığını Keremcem'e anlattığı bir olaydan esinlenilmiş.

Keremcem'den film gibi bir dönem klibi

Görsel zenginliği yüksek, film tadındaki klipteki tüm olaylar, tarihle günümüz arasındaki zamansal döngülerle anlatılıyor. Klip iki günde Sirkeci garı, sokakları ve tarihi Orientbank Otel'de çekildi.

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