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Keremcem'den 11 yıl sonra Beyoğlu konseri

Türk pop müziğinin sevilen ismi Keremcem, 11 yıl aradan sonra Beyoğlu’nda sahneye çıktı. İşte detaylar...

Keremcem'den 11 yıl sonra Beyoğlu konseri

Türk pop müziğinin sevilen ismi Keremcem, 11 yıl aradan sonra Beyoğlu’nda sahneye çıktı. İstanbul'un gözde konser mekânlarından Holly Stone’da hayranlarıyla buluşan sanatçı, kariyerinin en sevilen şarkılarını sürprizlerle dolu bir repertuvar eşliğinde seslendirdi. Yıllar sonra yeniden Beyoğlu’nda sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Keremcem, müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu özel konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

 Keremcem'den 11 yıl sonra Beyoğlu konseri

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı sanatçı, yeni single’ı *"Cahit Sıtkı Tarancı"*nın klibini çektiklerini ve çok yakında dinleyiciyle buluşturacaklarının müjdesini verdi.

USTALARA SAYGI, SÜRPRİZ KONUK, DUYGUSAL ANLAR…
Keremcem, geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra bu yıl kaybettiğimiz ustaları da anmayı ihmal etmedi. Edip Akbayram, Volkan Konak ve İlhan Şeşen’i sahnede andı ve “Ellerimde Çiçekler”i seslendirdi.

 Keremcem'den 11 yıl sonra Beyoğlu konseri

Sahnedeki sürprizlerden biri de, daha önce ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla hafızalara kazınan kontrtenor Doğan Cem’in konuk olmasıydı. Şebnem Ferah’ın “Yalnız” şarkısını seslendiren Doğan Cem büyük alkış aldı.

 Keremcem'den 11 yıl sonra Beyoğlu konseri

Gece boyunca duygusal olduğu kadar enerjik anlar da yaşandı. Keremcem, sözü ve müziği kendisine ait Kandırıyor Aşk adlı parçayı seslendirdikten sonra seyircilere dönerek, “Acaba bugün Mabel bana yeniden şarkı verir mi? Verir bence…” diyerek sanatçıya tatlı bir selam gönderdi.

BEYOĞLU’NUN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE UNUTULMAZ BİR GECE
Şehrin tarihi dokusu ve müziğin zamansız gücünün birleştiği bu özel konserde Keremcem’in yumuşak vokali ve sahnedeki içtenliği, izleyenlere geçmişle bugünü bir arada yaşattı.

Keremcem'den 11 yıl sonra Beyoğlu konseri

11 yıl sonra gerçekleşen bu ilk Beyoğlu konseri, hem eski dostları hem de yeni kuşak dinleyicileri bir araya getirdi. Keremcem, müziğiyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

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