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Keremcem 20. yılını 6. albümü '6' ile kutluyor

Türk pop müziğinin güçlü erkek yorumcularından Keremcem, kariyerinin 20.  yılını 6. Albümü "6" ile kutluyor. 10 şarkıdan oluşan stüdyo albümü, 12 Temmuz'da tüm dijital platformlarda dinlemeye açılıyor.

Keremcem 20. yılını 6. albümü '6' ile kutluyor

Keremcem, 2023 yılında Molekül, Sal Be Güzelim, Kadife Kelepçe mash up Nerelere Gideyim ile albüm için ısınma turları atmıştı. 6 albümünü "olgunluk dönemi" olarak tanımlıyor Keremcem. 

Hazırlık ve kayıt aşaması 2 yıl süren albümde, farklı soundlar bütünlüklü bir şekilde kullanıldı. İran'lı sevilen şarkıcı Mohsen Yeganeh'in Behet Ghol Midam şarkısına Türkçe sözler yazan Keremcem şarkıyı "Bizi Unutma" olarak seslendirdi.

Keremcem 20. yılını 6. albümü '6' ile kutluyor

Söz ve müziği Şebnem Sungur imzalı ‘Ayıp Be’, Keremcem'in yıllar önce yazdığı  "Dizgi Hatası", Sözleri Emrah Şahin'e, müzikleri Keremcem'e düzenlemeleri de Yunus Adak'a ait olan "Hasar Kontrolü", "Hâlâ Sıcak"; düzenlemesi Alper Erinç imzalı "Sen Eksik", "Delilik Sevdası" ve "Bizi Unutma" albümün sürprizleri.

Albümün çıkış şarkısı olan Dizgi Hatası’nın klibinin yönetmen koltuğunda ise uluslararası sanat çalışmaları ile tanınan Can Katipzade ve Özge Katipzade oturuyor.

Sena Seçen’in stilistliğine hazırlanan albüm görsellerinin fotoğraf çekimleri yeni nesil fotoğraf sanatçısı CesX ile gerçekleştirildi.

 

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