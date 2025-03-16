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SnobMagazin.com

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor. İşte detaylar...

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Snob Magazin'in haberine göre; Kerem Görsev, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor


Konserlerinin sold-out olduğunu söyleyen piyanist, "Yeni albümümü 11 Temmuz'daki Caz Festivali'nde çalacağız. Sezonun kapanış konseri 24 Nisan'da olacak. The Stay Hotel'deki Komedi Kulüp'te sahne alıyorum. Ondan sonra Bodrum'a döneceğim. İlgiden memnunum. Bodrum'da yazın konserler olacak. Turneler var.

 Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Yedi senedir Bodrum'un bir köyünde yaşıyorum. Deniz olmayan bir köy. Ekimden sonra değişiklik olacak İstanbul'a geliyorum" dedi. Nişanlandığını belirten Görsev, "Zeynep Özyılmazel'le nişanlandım. Neco'nun büyük kızı... Yazın evleneceğiz. Zeynep'e bıraktım düğünü... Küçük bir şey olacak. Sonra İstanbul'a döneceğiz" açıklamasını yaptı.

 Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

ÖNEMLİ OLAN KALBEN
Piyanist, "Neco Bey'le konuştunuz mu?" sorusuna, "Kendisiyle konuşmadım. Zeynep ile konuştum. Zeynep'i zaten 20 sene küsürdür tanıyorum. Keyifli bir hikaye oldu. Neco'yu en son TV8'de programım vardı orada ve Bodrum'da yat limanında görmüştüm. Biliyordur herhalde nişanı... Ben söylemedim.

 Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Yüzükte taktık. Ama önemli olan kalben, hissettiğin şeyin peşinden koşarsan olur. Bundan önce başımdan önce iki evlilik geçti. Biriyle 23 sene ikincisi 6.5 yıl sürdü. Arayış içerisinde değildim ama zarif bir kadını bulunca" yanıtını verdi.

Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor
ALBÜMÜ ZEYNEP ÖZYILMAZEL'E İTHAF EDECEK
Yaş farkının sorulmasına piyanist, "Fazla yaş farkı yok. 17 yaş çok mu? 64 yaşındayım, öyle şeyleri kafayı takmıyorum. Onlar ilgimi çekmez. O da sübyan değil. Yaşını başını almış biri. Kendi kararlarını veriyor. İkiniz de müzisyeniz" diye cevap verdi.

 Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Nişanlısına dört şarkı yaptığını belirten Görsev, "Dört tane yeni parça yazdım. Yeni albümü ona ithaf edeceğim" dedi. "İstemediğim hiçbir yerde çalışmadım" diyen piyanist, "İstemediğim müzisyenlerle de çalışmadım.

 Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel evleniyor

Para karşılığında bana kimse bir şey yaptıramadı. Mütevazi yerlerde de çaldım" ifadelerini kullandı.

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