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Kerem Demirbay ve Günay Güvenç'in dönerci adresi

Kerem Demirbay ve Günay Güvenç'in dönerci adresi. İşte detaylar...

Kerem Demirbay ve Günay Güvenç'in dönerci adresi

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Almanya’daki günlerini anımsatan bir lezzeti özleyince soluğu Beşiktaş Çarşı’daki Alman dönercisi House Dönerde aldı. Akşam saatlerinde mekâna gelen futbolcu, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Çalışanların ve müşterilerin fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmeyen Demirbay, sıcak tavırlarıyla takdir topladı.

 Kerem Demirbay ve Günay Güvenç'in dönerci adresi

Demirbay’a bu keyifli akşamında Galatasaray’ın kalecisi Günay Güvenç de eşlik etti. İkili, dost sohbeti eşliğinde yemeklerini yerken çevredeki futbolseverlerin de ilgisini çekti.

 Kerem Demirbay ve Günay Güvenç'in dönerci adresi

Beşiktaş Çarşı’nın sokaklarında kısa bir gezinti yapan ikili, daha sonra mekândan ayrıldı. Bu sürpriz ziyaret, Galatasaray taraftarları kadar Beşiktaşlıların da dikkatini çekti.

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