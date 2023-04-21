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Kerem Bürsin'in Twitter'daki Mavi Tik formülü dikkat çekti

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Mavi Tik'in geri alınmasından sonra esprili bir hareket yaptı.

Kerem Bürsin'in Twitter'daki Mavi Tik formülü dikkat çekti

Kerem Bürsin'in, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın ücretli hale getirdiği 'Mavi tik' uygulamasını devreye sokması üzerine Mavi Tik'i geri alındı.

Kerem Bürsin'in Twitter'daki Mavi Tik formülü dikkat çekti
Ünlü oyuncu da para vermek yerine, esprili bir hareket yaptı.

Kerem Bürsin'in Twitter'daki Mavi Tik formülü dikkat çekti

Bürsin de isminin yanına parantez açıp, Mavi Tik yazdı.

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