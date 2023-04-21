Kerem Bürsin'in Twitter'daki Mavi Tik formülü dikkat çekti

Kerem Bürsin'in, Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın ücretli hale getirdiği 'Mavi tik' uygulamasını devreye sokması üzerine Mavi Tik'i geri alındı.



Ünlü oyuncu da para vermek yerine, esprili bir hareket yaptı.

Bürsin de isminin yanına parantez açıp, Mavi Tik yazdı.

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