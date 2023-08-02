 Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

Dört yıl birlikte olduğu Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.

Evlenecekleri iddia edilirken Bürsin'den ayrılan oyuncu, uçan kalpli balonlar paylaştı.



Sarıkaya, "İletildi" diye yazdı.



Oyuncunun bu paylaşımı hayranları tarafından, "Barıştılar sanki" gibi mesajlar yapmasına sebep oldu.

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