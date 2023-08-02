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Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

Dört yıl birlikte olduğu Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.

Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

Evlenecekleri iddia edilirken Bürsin'den ayrılan oyuncu, uçan kalpli balonlar paylaştı.

Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Sarıkaya, "İletildi" diye yazdı.

Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı
Oyuncunun bu paylaşımı hayranları tarafından, "Barıştılar sanki" gibi mesajlar yapmasına sebep oldu.

 Kerem Bürsin ile barıştığı iddia edilen Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı hayranlarını heyecanlandırdı

 

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