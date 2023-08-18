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Kerem Bürsin hastanelik oldu

Kerem Bürsin hastanelik oldu. İşte detaylar...

Kerem Bürsin hastanelik oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Bürsin dün Ya Çok Seversen dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince Liv Hospital’a götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Kerem Bürsin hastanelik oldu
Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra işinin basına döneceği öğrenildi.

Kerem Bürsin hastanelik oldu

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