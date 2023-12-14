Kerem Bürsin gerçeğin peşinde

Yenilikçi lezzetleriyle Türkiye’yi sağlıklı atıştırmalık sektörüyle tanıştıran Züber, son dönemde de oldukça dikkat çeken ünlü isimlerden Kerem Bürsin ile reklam anlaşması imzaladı. Züber ve Kerem Bürsin iş birliği, gerçeklik vurgusunu yapan bir kampanya çekimi ile başladı. Kampanya çekimi, yaşadığımız hayatlardaki gerçeklik olgusunu irdeleyerek Züber’in ‘gerçek atıştırmalık’ teması etrafında şekillendi.

Kerem Bürsin’in yer aldığı reklam filminde Züber, sevilen ürünleri Noutos, Granola Bar, Lokma, Meyveli ve Protein Barlar ve yeni kaşıklamalık ürünü Züber Fındık Kreması’na yer verdi. Filmin yönetmenliğini çektikleri belgesellerle büyük beğeni toplayan Altuğ Gültan ve Burak Aksoy yaptı.

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