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Kendisinin dublörü oldu!

Yeni yılın en iddialı filmlerinden olan Hayatla Barış filminde Barış Telli, kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı.

Kendisinin dublörü oldu!

Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı olan Barış Telli, kendi alanında eşsiz bir futbol oynadığı ve sahadaki hünerleri benzersiz olduğu için bazı sahnelerde, Taner Ölmez yerine sahnelerde yer alarak, filmin daha gerçekçi olmasına katkı verdi.

Kendisinin dublörü oldu!

 

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, çekimler sırasında sergilediği futbol ile hem ekibi büyüledi hem de onlara sempatik tavırlarıyla neşe kaynağı oldu. Barış Telli’nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan Hayatla Barış filmi, dev oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile izleyiciye umut dolu bir seyirlik vadediyor. 

Kendisinin dublörü oldu!

 

Taner Ölmez’in yanı sıra  Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu’nun yer aldığı Hayatla Barış, Medya Door / Hünkar Doğan yapımcılığında 23 Şubat 2024’te sinema izleyicisi ile beyaz perdede buluşacak. Ekin Pandır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunda ise Caner Erzincan ve Kotay Yeltekin imzası bulunuyor.

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