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Kendi yatağında klip çekti

Irmak Arıcı, “Razıyım” isimli yeni şarkısını geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluşturdu.

Kendi yatağında klip çekti

Sözü ve müziği Irmak Arıcı ve Samed Nalbant’a ait olan şarkının klip senaryosu Irmak Arıcı’ya ait. Bu renkli ve enerjik klibin birçok sahnesi sanatçının evinde ve kendi yatağında çekildi. Kliple ilgili konuşan Irmak Arıcı, “Senaryosunu yazdığımda klibi kendi yatağımda çekmeye karar verdim. Klibi, kendimi oyunculuk anlamında rahat hissetmek, doğal bir oyunculuk ortaya çıkarmak adına kendi evimde çekmeyi tercih ettim. Çok renkli bir klip oldu. Umarım sevenlerimiz de beğenir” dedi.

Kendi yatağında klip çekti

BİBLO GİBİ GÜZELSİN

Yönetmenliğini Ümit Şahin ve Samet Eruzun’un üstlendiği klip gerek görsel öğeleri, gerekse sanatçının samimi ve doğal hallerini yansıtıyor. Klibin “biblo” konseptli ilgi çekici fotoğraf karelerini de sosyal medya hesabından paylaşan güzel şarkıcıya sevenlerinden, “Biblo gibi güzelsin” yorumu yapıldı.

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