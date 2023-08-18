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Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’sinden Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı! İşte detaylar...

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

‘Kendi Düşen Ağlamaz’ dizisiyle izleyiciyle buluşan Eylül Tumbar ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te

 Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

Kendin Düşen Ağlamaz dizisiyle başrol oyunculuğunu deneyimleyen Eylül Tumbar, Hakan Gence'nin bu haftaki programına konuk oldu. Sosyal medyada çok fazla mesaj aldığını söyleyen Tumbar, "Neden burnun böyle’, ‘Burnundan, gözünden izleyemedim’ diyenler oluyor. Bu tip yorumlar alarak bunlardan etkilenip estetik yaptıranlara da hak veriyorum. Herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa onu yapmalı” dedi.

 Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

Oyunculuğun özgür hissettirdiğini anlatan oyuncu, “Başka biri olmak bana özgür hissettiriyor. Onu seviyorum. Gerçek hayatta da her an her şeyi yapabilirim. Bir yandan kontrollüyümdür, her şey planlı olsun isterim ama bir noktada da risk almaktan hiç çekinmem” dedi.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!
Konu ilişkilerden açılınca Tumbar, “Âşık olduğumda tam âşık olurum. Kendimi kaptırırım, yani aptal âşık derler ya, tam öyle oluyorum, çok seviyorum. Ama aynı zamanda ben sanırım ilişkideki baskın karakterim, o yüzden hayatımdaki kişi eğlenceli ve her an her şeyi yapabilecek biri olmalı. Gecenin 4.00’ünde ‘Canım dondurma çekti’ dediğimde, benim için getirmesi gerekir” diye devam etti.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümü çarşamba günü saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

 

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