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Kenan Kwaf’tan ‘Maziye Dönemem’

Belçika’da Kenan Kwaf ismiyle ün salan Türk Kökenli Bulgaristan vatandaşı Kenan, ilk single çalışması“Maziye Dönemem” ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapıyor.

Kenan Kwaf’tan ‘Maziye Dönemem’

Çok küçük yaşlarda müziğe olan ilgisi ve tutkusuyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kenan, Ailesinin işi yüzünden 10 yaşındayken Belçika’ya taşınmış ve müziğe duyduğu aşkı uzun yıllardır içinde taşımıştır.

Kenan Kwaf’tan ‘Maziye Dönemem’

Belçika’da kuaförlük ve güzellik eğitimlerini tamamladıktan sonra kendi işyerini açmış olmasına rağmen kalbinin bir parçası haline gelmiş olan müzik tutkusundan vazgeçmeye Kenan Kwaf , yaşadığı ve duyduğu olaylardan esinlenerek sözü ve bestesi kendine aranjesi ise M . Hakan Özlücan’a ait olan “Maziye Dönemem” adlı şarkısı ile milyonların kalbine dokunmayı hedefliyor.

Kenan Kwaf’tan ‘Maziye Dönemem’

Yahya Egecan İnce’nin yönetmenliğinde klibi çekilen ve Ali Tata’nında klarneti ile eşlik ettiği  “Maziye Dönemem” şarkısı için Kenan Kwaf, ” Bu şarkıda herkese ait olan bir şey var oda mazimiz ve geriye dönülmezlik, bir maziye hapsolmuş tüm sevenlerin kalbine dokunmayı hedefliyorum diyor”

Müzik dünyasına profesyonel olarak ilk adımlarını atan Kenan için müzik yapmak ve söylemek maddiyatın çok dışında olup, boş zamanlarında huzur evlerindeki yaşlılara kendi küçük orkestrasıyla hiç bir talepte bulunmadan şarkılar söyleyip onların mazide bir yolculuğa çıkartmak isteyip mutlu ve hüzünlü anıları onlara tekrar yaşatmayı seçiyor çünkü ona göre müzik kalbin gıdası…

 İlerideki dönemde yeni şarkılarla tekrar ismini duyurmayı hedef alan Kenan, hedeflerinin peşinden koşmaya devam edeceğinin de altını çiziyor.

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